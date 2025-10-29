Fiscalía maneja dos hipótesis en el caso de la mujer que intentó envenenar a su esposo e hija

Una niña de 13 años logró salvar su vida y la de su padre tras escapar de su vivienda y pedir ayuda, luego de que ambos fueran presuntamente envenenados por la madre, quien les habría ofrecido un mate con raticida.

El fiscal Robert Adrián Pacheco informó que “el día de ayer se llevó a cabo una audiencia donde el Ministerio Público acreditó la probabilidad de autoría por el delito de asesinato en grado de tentativa. Como consecuencia, el juez de la causa dispuso la detención preventiva por el lapso de tres meses”.

Pacheco agregó que el Ministerio Público de manera inmediata interpuso un recurso de apelación, argumentando que el plazo de tres meses no es suficiente para llevar adelante la investigación.

El fiscal además detalló que se manejan dos hipótesis sobre los posibles motivos del ataque. La primera apunta a problemas financieros: la presunta autora enfrentaría deudas con dos bancos y conflictos internos familiares. Inicialmente se pensó que ella misma habría ingerido el raticida, pero la declaración de la niña de 13 años señala que fue la madre quien les dio la bebida a ambos.

La segunda hipótesis estaría vinculada a conflictos de pareja, específicamente problemas de infidelidad, aunque las investigaciones aún no confirman detalles precisos sobre este posible móvil.

El fiscal también informó que “ella compró los elementos tóxicos, los encerró en el cuarto y se dio a la fuga”. Aunque la mujer no tiene antecedentes penales, se investiga que no sería la primera vez que intentó envenenar a su familia. La pareja tiene cinco hijos menores de edad y el caso continúa bajo investigación.

Sobre la salud de las víctimas, Pacheco indicó que “la niña ya se encuentra estable de salud y el padre también está progresando en su recuperación”.

