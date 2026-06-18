“Esto ya no puede seguir”: Transporte pesado anuncia protestas si no se garantiza la libre transitabilidad

El transporte pesado internacional anunció que, junto a otros sectores productivos y empresariales, iniciará movilizaciones si el Gobierno no adopta medidas concretas para garantizar la libre transitabilidad en las carreteras del país.

El sector advirtió que el plazo otorgado vence este jueves y que las decisiones finales serán asumidas tras una reunión del bloque multisectorial.

Marcelo Cruz, dirigente del Transporte Pesado Internacional, señaló que la prolongación de los bloqueos está provocando graves perjuicios económicos y sociales, afectando tanto a transportistas como a productores, importadores y empresas de distintos rubros.

“El Gobierno tiene hasta el día de mañana (viernes). Nosotros vamos a tener que movilizarnos con otras instituciones, vamos a empezar a convocar a la ciudadanía, convocar a la población, porque esto ya no puede seguir”, manifestó Cruz durante una entrevista en El Mañanero.

El dirigente cuestionó además las reuniones sostenidas entre el Gobierno y la dirigencia de la COB, al considerar que las negociaciones no están resolviendo el conflicto en las carreteras.

“Están matando la economía del país, bloqueadores y gobierno. El gobierno está cometiendo también un hecho de omisión de sus funciones. Tiene la obligación de garantizar la libre transitabilidad”, afirmó.

Cruz indicó que el transporte pesado ya presentó una demanda penal relacionada con los bloqueos y anunció que también prepara acciones civiles para exigir el resarcimiento de los daños económicos ocasionados durante las jornadas de conflicto.

Asimismo, sostuvo que las pérdidas no podrán recuperarse de manera inmediata, ya que varias empresas tuvieron que paralizar operaciones, enviar personal a vacaciones forzosas e incluso cerrar actividades por la falta de insumos y la imposibilidad de exportar productos.

“El día que pasa es dinero que se pierde de todos los bolsillos bolivianos. ¿Quién va a devolver las pérdidas que estamos teniendo?”, cuestionó el representante del sector.

El dirigente también convocó a instituciones cívicas y organizaciones empresariales a sumarse a las medidas de presión, argumentando que la crisis afecta a toda la cadena productiva del país.

Mira la programación en Red Uno Play