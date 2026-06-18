Nueva ley autoriza uso de agentes encubiertos en casos de terrorismo y ganancias ilícitas

La nueva Ley 1741, ya promulgada por el Órgano Ejecutivo, autoriza el uso de agentes encubiertos en investigaciones por financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y delitos vinculados.

La norma incorpora modificaciones al Código de Procedimiento Penal y amplía el alcance de esta técnica especial de investigación, que hasta antes de la promulgación de la ley estaba permitida principalmente para casos relacionados con el narcotráfico.

El diputado del PDC, Manolo Rojas, explicó que esta medida busca fortalecer la investigación criminal en el país y responder a observaciones internacionales en materia de lucha contra delitos financieros.

“Estábamos en una lista negra de la GAFI que no permitía como instrumento de investigación criminal tener un agente encubierto, vale decir, lo que nosotros conocemos como un policía de inteligencia”, señaló Rojas.

Respetando derechos constitucionales

El legislador aclaró que el trabajo de estos agentes deberá realizarse bajo control jurisdiccional, es decir, con conocimiento de una autoridad judicial y respetando los derechos constitucionales y los derechos humanos.

“Lo que haga un policía está en conocimiento de una autoridad judicial, siempre velando y respetando los derechos constitucionales”, manifestó.

Delitos de financiamiento

De acuerdo con la norma, la técnica de agente encubierto y su procedimiento podrán ser aplicados en investigaciones de los delitos de financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas, tipificados en los artículos 133 y 185 del Código Penal.

La ley también incorpora modificaciones relacionadas con la técnica de entrega vigilada, que permitirá a las autoridades hacer seguimiento a determinadas operaciones investigativas para identificar a personas involucradas en estos delitos y aportar elementos de prueba dentro de un proceso penal.

Rojas sostuvo que esta nueva herramienta representa un avance importante para el país en materia de investigación criminal.

“Hoy tenemos la posibilidad de tener ese instrumento que como país, en campo de investigación, vamos a avanzar por lo menos 20 años”, afirmó el diputado.

Con la promulgación de la Ley 1741, el Ministerio Público y la Policía Boliviana contarán con nuevas herramientas legales para investigar estructuras vinculadas al financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y delitos conexos, siempre bajo supervisión judicial.

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