Reprograman interpelación a la ministra de Salud para el próximo martes

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño, informó que la octava sesión de la ALP fue reprogramada para el martes 23 de junio a horas 09:00 de la mañana.

La sesión estaba prevista inicialmente para este jueves 18 de junio; sin embargo, de acuerdo con el comunicado oficial, la determinación fue asumida a solicitud de los interpelantes.

Interpelación a ministra

En esta sesión debía ser interpelada la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, quien deberá responder ante senadores y diputados por temas relacionados con la gestión de salud pública.

El comunicado establece que la sesión se realizará en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional y continuará con el mismo orden del día, por lo que la interpelación no fue suspendida, sino postergada.

La convocatoria alcanza a senadoras, senadores, diputadas y diputados de ambas cámaras, quienes deberán participar en el tratamiento de este punto central dentro de la agenda legislativa.

La reprogramación genera expectativa política, debido a los cuestionamientos que existen sobre la situación del sistema de salud y las respuestas que deberá brindar la autoridad del área ante el pleno legislativo.

Con esta decisión, la ministra Marcela Flores deberá presentarse el próximo martes ante la Asamblea para asumir la interpelación y responder las consultas planteadas por los legisladores.

Mira la programación en Red Uno Play