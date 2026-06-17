Duermen en puertas de BoA Cargo para enviar alimentos a regiones afectadas por el desabastecimiento

Por varios días consecutivos, decenas de personas continúan pernoctando en las puertas de las oficinas de carga de Boliviana de Aviación (BoA) con el único objetivo de despachar mercancías y alimentos hacia el interior del país, enfrentando bajas condiciones climáticas y restricciones de peso.

Productores locales y ciudadanos de a pie comparten el mismo suelo frío con la esperanza de conseguir un cupo de envío. Entre la multitud se encuentran productores agrícolas que ven en riesgo su sustento diario. "Estoy desde anoche. Quiero mandar a Santa Cruz", relató visiblemente afectado un productor de quirquiña, quien teme que su mercancía —altamente perecedera— se eche a perder antes de subir al avión.

Sin embargo, el panorama es aún más dramático para quienes intentan socorrer a sus familiares en regiones que sufren por el desabastecimiento. Ante la escasez que azota a ciudades como La Paz, familias cochabambinas acuden a BoA Cargo para enviar víveres de primera necesidad, como pollo y huevo.

"Quiero enviar comida a mis familiares. Huevo, pollo. Y lo malo es que aquí, por ejemplo, nos dicen que entran solo cinco o cuatro maples, nada más. Hacer cola toda la noche, pagar... No vale la pena. Los de BoA deberían permitirnos mandar un poco más. Aparte del gasto de tiempo y energía, no les da pena que allá la gente esté sufriendo por falta de alimento", reclamó con indignación una mujer en la fila.

Los usuarios también apuntan a una falta de flexibilidad y empatía por parte de la aerolínea estatal.

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