Iglesia Católica saluda inicio del diálogo y pide priorizar el bien común para superar la crisis

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó su esperanza ante la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales, en un contexto marcado por más de cuarenta días de conflictos y bloqueos que han generado incertidumbre, dificultades económicas y afectaciones para miles de familias en el país.

A través de un comunicado difundido este 17 de junio, la Iglesia Católica valoró la apertura de este espacio de concertación y consideró que representa una oportunidad para encaminar soluciones a los problemas que atraviesa Bolivia.

“Valoramos este paso como un signo positivo y una oportunidad para reencontrarnos como hermanos”, señala el documento, que destaca la importancia de un diálogo sincero y respetuoso para resolver las diferencias existentes.

La Conferencia Episcopal advirtió que las semanas de conflicto han provocado sufrimiento, preocupación y dificultades en distintos sectores de la población, por lo que instó a todas las partes involucradas a asumir el proceso con responsabilidad y voluntad de acuerdo.

Asimismo, exhortó a los actores del diálogo a colocar por encima de los intereses particulares el bien común, la defensa de la vida, la paz social y el respeto a la dignidad de las personas.

Convocan a la ciudadanía

La Iglesia también convocó a la ciudadanía a acompañar este proceso mediante la oración y la reflexión, pidiendo sabiduría y concordia para quienes participan en las negociaciones.

En el cierre del pronunciamiento, la CEB expresó su deseo de que el diálogo contribuya a la construcción de una Bolivia reconciliada y solidaria.

“Que Cristo, Príncipe de la Paz, ilumine los corazones y fortalezca el compromiso de construir una Bolivia reconciliada, fraterna y solidaria”, concluye el comunicado.

El pronunciamiento se conoce en una jornada clave para el país, marcada por el inicio de conversaciones entre representantes gubernamentales y dirigentes sociales con el objetivo de encontrar una salida a la prolongada crisis que afecta a diversas regiones.

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