Iglesia Católica saluda inicio del diálogo y pide priorizar el bien común para superar la crisis

La Conferencia Episcopal Boliviana exhortó al Gobierno y a los movimientos sociales a actuar con responsabilidad tras más de 40 días de conflicto.
17/06/2026 14:00
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La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó su esperanza ante la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y los movimientos sociales, en un contexto marcado por más de cuarenta días de conflictos y bloqueos que han generado incertidumbre, dificultades económicas y afectaciones para miles de familias en el país.
A través de un comunicado difundido este 17 de junio, la Iglesia Católica valoró la apertura de este espacio de concertación y consideró que representa una oportunidad para encaminar soluciones a los problemas que atraviesa Bolivia.
“Valoramos este paso como un signo positivo y una oportunidad para reencontrarnos como hermanos”, señala el documento, que destaca la importancia de un diálogo sincero y respetuoso para resolver las diferencias existentes.
La Conferencia Episcopal advirtió que las semanas de conflicto han provocado sufrimiento, preocupación y dificultades en distintos sectores de la población, por lo que instó a todas las partes involucradas a asumir el proceso con responsabilidad y voluntad de acuerdo.
Asimismo, exhortó a los actores del diálogo a colocar por encima de los intereses particulares el bien común, la defensa de la vida, la paz social y el respeto a la dignidad de las personas.
Convocan a la ciudadanía
La Iglesia también convocó a la ciudadanía a acompañar este proceso mediante la oración y la reflexión, pidiendo sabiduría y concordia para quienes participan en las negociaciones.
En el cierre del pronunciamiento, la CEB expresó su deseo de que el diálogo contribuya a la construcción de una Bolivia reconciliada y solidaria.
“Que Cristo, Príncipe de la Paz, ilumine los corazones y fortalezca el compromiso de construir una Bolivia reconciliada, fraterna y solidaria”, concluye el comunicado.
El pronunciamiento se conoce en una jornada clave para el país, marcada por el inicio de conversaciones entre representantes gubernamentales y dirigentes sociales con el objetivo de encontrar una salida a la prolongada crisis que afecta a diversas regiones.
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