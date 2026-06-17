Viceministro Oliva espera resultados positivos del diálogo con la COB para pacificar el país

Ante la reunión convocada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, reiteró la voluntad del Ejecutivo de avanzar por la vía del diálogo para encontrar una solución a los conflictos que mantienen al país afectado por más de 40 días de bloqueos.

Diálogo con la COB

La autoridad llegó a la Casa Grande del Pueblo, donde se tiene prevista la instalación del encuentro con representantes de la COB, encabezados por su dirigente, Mario Argollo. Durante su ingreso, sostuvo que Bolivia necesita construir soluciones a través del entendimiento y no de la confrontación.

Oliva señaló que el país atraviesa un momento que exige acuerdos y capacidad de diálogo entre los distintos sectores. En ese sentido, remarcó que las diferencias políticas o sociales no deben impedir la búsqueda de consensos que permitan superar la crisis.

“Hay una necesidad de diálogo, hay necesidad de solución al conflicto y de encontrar soluciones en paz”, afirmó la autoridad.

Búsqueda de acuerdos

Según explicó, el Gobierno considera que las transformaciones que requiere el país deben construirse mediante acuerdos amplios y no a través de decisiones impuestas desde el poder central. Asimismo, indicó que es momento de dejar atrás los conflictos y avanzar hacia una agenda enfocada en resolver problemas concretos de la población.

Respecto a la asistencia de los dirigentes de la COB a la reunión, Oliva evitó referirse a posibles escenarios en caso de una ausencia de los representantes sindicales, aunque aseguró que existe voluntad para concretar el encuentro.

“Lo importante es que hay disposición y debemos trabajar para que el diálogo avance”, manifestó.

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