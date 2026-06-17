Persisten los bloqueos en Cochabamba: conozca los puntos de corte y las vías afectadas

Cochabamba amaneció este miércoles con al menos 13 puntos de bloqueo activos en carreteras del departamento, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. La medida afecta la transitabilidad hacia el oriente, occidente y sur del país, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones.

De acuerdo con la ABC, los tramos completamente cerrados por conflictos sociales se encuentran en los sectores de Shinaota-Chimoré, Colomi, Kañacota, Puente Sacta, Paracti, Cruce Vacas, Totora K'asa, Puente Ñ, Puente Vinchuta, Puente Ichoa, Paracti y el cruce Epizana-Totora.

Por su parte, Tránsito informó que en la carretera nueva a Santa Cruz continúan los bloqueos en Tutimayu, Huayllani, Cruce Aguirre, Colomi, Puente Lope Mendoza, Puente Lope de Mendoza, Puente Thaquiña, Puente Abahuanqui, Puente Aguirre y Puente Sacta, además de un punto de bloqueo en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz.

En la carretera antigua a Santa Cruz, permanecen cerrados los sectores de Epizana y Cruce Pocona, mientras que en la ruta hacia La Paz se reportan bloqueos en Confital, Konani, Sica Sica y Lahuachaca.

Asimismo, la vía hacia Oruro registra cortes en Caihuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi, y la carretera al sur del país permanece interrumpida en el sector de Cruce Vacas.

Además de los bloqueos, la ABC reportó más de una decena de tramos con circulación restringida debido a trabajos de limpieza y mantenimiento, donde se recomienda conducir con precaución.

Viajes suspendidos

Las autoridades ratificaron la suspensión de las salidas de buses al oriente, occidente y sur del país mientras persistan las medidas de presión y los cortes de ruta. Asimismo, pidieron a los viajeros verificar el estado de las carreteras antes de emprender sus desplazamientos.

Cochabamba cumple más de un mes de aislamiento por los bloqueos que se registran en diferentes regiones del departamento, pese a que el pasado lunes se determinó un cuarto intermedio en el Cono Sur que permite la circulación por carreteras de Mizque y Aiquile.

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