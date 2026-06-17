Vecinos encuentran a un recién nacido abandonado en la vía pública cruceña

Un impactante escenario conmovió a los habitantes de la zona de la Radial 17 y quinto anillo en la capital cruceña, durante las últimas horas. Vecinos que transitaban casualmente por el sector se percataron de un extraño bulto abandonado en la vía pública y, al aproximarse descubrieron con asombro que se trataba de un bebé recién nacido.

Foto: Red Uno.

La rápida reacción de la comunidad fue fundamental para garantizar la integridad y la supervivencia del pequeño lactante. Tras el impactante hallazgo, los ciudadanos se comunicaron con la Defensoría de la Niñez, cuyo personal se trasladó al lugar para evacuar al menor hacia un centro de salud donde recibe la atención médica correspondiente.

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