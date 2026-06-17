Hallan dinamita artesanal lista para detonar a metros del campamento policial en Parotani

Un preocupante hallazgo alteró la calma en la localidad de Parotani. Efectivos del orden encontraron un cachorro de dinamita artesanal con las mechas listas para ser activadas, ubicado a tan solo 800 metros del campamento que comparten policías y militares en dicho sector.

Ante el inminente peligro, personal especializado en explosivos de la Unidad de Bomberos se trasladó de inmediato al lugar para proceder con la neutralización segura del artefacto, evitando así cualquier daño material o humano.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, confirmó el suceso y enfatizó que las fuerzas de seguridad mantienen un estado de vigilancia permanente en la región debido a este tipo de anormalidades.

"Han podido ellos evidenciar un cachorro de dinamita que obviamente ha sido desactivado por el personal de explosivos de Bomberos. Nosotros siempre estamos realizando el patrullaje, tanto en inmediaciones de Parotani, también estamos haciendo el control de los puntos estratégicos", informó el jefe policial.

Basto detalló que el explosivo se encontraba en un área abierta y expuesta: "Estaban ahí afuera, expuestos con una mecha obviamente para activar, pero ya el personal de bomberos ha realizado la desactivación de este cachorro de dinamita".

Control en puntos estratégicos y habilitación de vías

A raíz de este incidente, la Policía del Valle Bajo inició una investigación exhaustiva para dar con los responsables de la colocación del explosivo. Asimismo, el Comando Departamental aseguró que no se disminuirá la presencia de los uniformados en los sectores considerados críticos.

"Nosotros vamos a intensificar el resguardo de Parotani, tal cual se ha dicho, no hemos bajado la guardia ni un día. Lo vamos a seguir haciendo para consolidar, no solamente en este punto estratégico, sino también en el cruce de Tarata. Hoy hemos ido al lado del cruce del Valle Alto también, donde se están habilitando las vías de manera paulatina", agregó el comandante Basto.

Las autoridades instaron a la población a denunciar cualquier objeto sospechoso o actividad inusual en las carreteras y alrededores de los campamentos de resguardo mientras continúan las labores para garantizar el libre tránsito y la seguridad en el departamento.

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