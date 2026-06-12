Retornan las filas por gasolina en Cochabamba: bloqueos generan caos y perjuicio a conductores

La aparente calma que había aliviado a los conductores cochabambinos llegó a su fin. Los persistentes bloqueos de carreteras en el país volvieron a pasarle factura a la Llajta, provocando la reaparición de largas filas de vehículos en las diferentes estaciones de servicio que buscan abastecerse de gasolina.

El panorama genera un profundo malestar y cuantiosos perjuicios, especialmente entre quienes dependen de sus motorizados para generar el sustento diario.

Colapso y desesperación en los surtidores

La situación es visible en diferentes zonas de la ciudad. Por ejemplo, en las inmediaciones del estadio Félix Capriles, la fila de vehículos llegó a extenderse por al menos dos cuadras a la redonda. Aunque en este sector el flujo avanzaba con relativa rapidez debido a la cantidad de bombas de carga disponibles, los tiempos de espera promedio oscilaron entre los 20 y 30 minutos.

Sin embargo, el escenario es mucho más crítico en otros puntos de la capital. Conductores reportaron que tras recorrer varios surtidores en busca de combustible, se toparon con un panorama desolador: estaciones cerradas o filas kilométricas con demoras que superaban fácilmente los 50 minutos.

Voces de una población cansada

El retorno de las filas reactivó el sentimiento de incertidumbre y la protesta de la ciudadanía, que lamenta verse nuevamente atrapada en medio de los conflictos sociales y políticos.

"Otra vez filas, es realmente lamentable que estemos con esta incertidumbre. No sabemos cuándo se van a solucionar todos estos problemas que tiene el país, lamentablemente. Molesta la situación, es el reflejo de todo esto. Seguimos con esta crisis, ojalá que se solucione de una vez para todos. Estamos muy cansados de toda esta situación", manifestaron varios conductores visiblemente agotados en la zona del estadio.

Para quienes utilizan el automóvil como herramienta de trabajo, el impacto es directo en su economía:

"Fui a buscar otros surtidores y los pocos que tienen combustible muestran filas enormes; esto es un gran perjuicio. En mi caso tengo que ir a trabajar y sin gasolina uno no puede. Es preocupante, el Gobierno debe dar una solución definitiva a esto", reclamó otro de los afectados.

Ante este panorama, la población cochabambina permanece en vilo y aguarda que la distribución de carburantes se normalice en las próximas horas para evitar que el aparato productivo local se paralice por completo.

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