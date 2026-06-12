Campesinos de Capinota venden verduras a mitad de precio: bloqueos dejan pérdidas millonarias

La crisis por los bloqueos de carreteras en el país está golpeando con dureza al sector productor. Sin rutas transitables para abastecer a los mercados nacionales, agricultores del municipio de Capinota se vieron obligados a llegar hasta el mercado Santa Bárbara, en la capital cochabambina, para rematar toda su producción de verduras a mitad de precio antes de que se eche a perder.

Capinota es una de las principales regiones agrícolas que abastece de hortalizas a los nueve departamentos de Bolivia. Sin embargo, los puntos de bloqueo paralizaron los envíos, provocando un estancamiento total de la carga y cuantiosas pérdidas económicas para las familias campesinas.

Precios en caída libre

La sobreoferta local y la urgencia de vender han provocado un desplome inmediato de los precios. Los productores lamentan que productos que normalmente cotizaban entre Bs 220 y Bs 250, ahora apenas logran salir si se rebajan drásticamente.

"No se puede enviar a ningún lado, ni a Santa Cruz ni a La Paz por este motivo del bloqueo, aquí nos estamos estancando... Pedimos 150 o 160 bolivianos y no estamos vendiendo; los que han ofrecido a Bs 130 son los que han logrado avanzar algo. Estamos perdiendo totalmente", lamentó con preocupación una de las productoras afectadas.

Fletes "imposibles" por rutas alternas

La desesperación llevó a algunos transportistas a buscar desvíos extremos para llegar a la sede de Gobierno, pero los costos se volvieron inaccesibles para los agricultores. Según denunciaron, por un viaje a La Paz utilizando rutas alternas (como la vía por los Yungas), los transportistas llegan a exigir tarifas exorbitantes.

Costo del flete alternativo: Hasta Bs 40.000 por viaje.

El riesgo principal: No existe garantía de que la carga llegue a destino ni de que el camión logre sortear los caminos.

"Contar con ese monto de dinero es imposible para nosotros. Si pagamos eso y el camión no llega, la verdura se pudre. ¿Quién pierde? Los productores perdemos. Ahorita estamos cayendo totalmente los productores, los campesinos", sentenció la base productora.

El sector se declara en emergencia y advierte que, de continuar la extrema medida de presión en las carreteras, el colapso económico de las familias productoras de Capinota será irreversible.

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