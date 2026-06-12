TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Campesinos de Capinota venden verduras a mitad de precio: bloqueos dejan pérdidas millonarias

Agricultores de uno de los principales municipios proveedores se ven obligados a rematar su carga en el mercado Santa Bárbara tras el cierre de rutas a La Paz y Santa Cruz.

Milen Saavedra

12/06/2026 15:54

Agregar Reduno en
Bloqueos ahogan a productores de Capinota
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La crisis por los bloqueos de carreteras en el país está golpeando con dureza al sector productor. Sin rutas transitables para abastecer a los mercados nacionales, agricultores del municipio de Capinota se vieron obligados a llegar hasta el mercado Santa Bárbara, en la capital cochabambina, para rematar toda su producción de verduras a mitad de precio antes de que se eche a perder.

Capinota es una de las principales regiones agrícolas que abastece de hortalizas a los nueve departamentos de Bolivia. Sin embargo, los puntos de bloqueo paralizaron los envíos, provocando un estancamiento total de la carga y cuantiosas pérdidas económicas para las familias campesinas.

Precios en caída libre

La sobreoferta local y la urgencia de vender han provocado un desplome inmediato de los precios. Los productores lamentan que productos que normalmente cotizaban entre Bs 220 y Bs 250, ahora apenas logran salir si se rebajan drásticamente.

"No se puede enviar a ningún lado, ni a Santa Cruz ni a La Paz por este motivo del bloqueo, aquí nos estamos estancando... Pedimos 150 o 160 bolivianos y no estamos vendiendo; los que han ofrecido a Bs 130 son los que han logrado avanzar algo. Estamos perdiendo totalmente", lamentó con preocupación una de las productoras afectadas.

Fletes "imposibles" por rutas alternas

La desesperación llevó a algunos transportistas a buscar desvíos extremos para llegar a la sede de Gobierno, pero los costos se volvieron inaccesibles para los agricultores. Según denunciaron, por un viaje a La Paz utilizando rutas alternas (como la vía por los Yungas), los transportistas llegan a exigir tarifas exorbitantes.

  • Costo del flete alternativo: Hasta Bs 40.000 por viaje.

  • El riesgo principal: No existe garantía de que la carga llegue a destino ni de que el camión logre sortear los caminos.

"Contar con ese monto de dinero es imposible para nosotros. Si pagamos eso y el camión no llega, la verdura se pudre. ¿Quién pierde? Los productores perdemos. Ahorita estamos cayendo totalmente los productores, los campesinos", sentenció la base productora.

El sector se declara en emergencia y advierte que, de continuar la extrema medida de presión en las carreteras, el colapso económico de las familias productoras de Capinota será irreversible.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD