Colegio Médico anuncia querella contra bloqueadores por grave crisis sanitaria

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, anunció que la institución presentará una querella contra los responsables de los bloqueos, al considerar que las medidas de presión están provocando una grave crisis sanitaria que afecta la atención médica y pone en riesgo la vida de cientos de pacientes.

Larrea explicó que la demanda será presentada de manera conjunta con otros sectores profesionales y organizaciones que también se consideran afectados por las restricciones en las carreteras.

“Este atentado contra la vida no puede continuar. No se está respetando el derecho a la salud ni los tratados internacionales. Los médicos no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se pone en riesgo a los pacientes”, afirmó.

El dirigente médico denunció que hospitales de La Paz continúan enfrentando dificultades para acceder a oxígeno medicinal, medicamentos e insumos básicos, mientras que centros de salud y puestos médicos de provincias reportan desabastecimiento debido a la imposibilidad de recibir suministros.

Querella del sector de salud

Según Larrea, la querella incluirá documentación y pruebas sobre las consecuencias de los bloqueos, entre ellas la escasez de oxígeno, la interrupción de tratamientos médicos y las dificultades para el traslado de pacientes.

“No se está dejando trabajar al personal de salud. Tenemos casos de pacientes con cáncer que han visto retrasados sus tratamientos y ambulancias que enfrentan obstáculos para trasladar enfermos”, sostuvo.

El presidente del Colegio Médico señaló además que existen denuncias de médicos de provincias que no cuentan con medicamentos ni recursos suficientes para atender a sus pacientes.

En ese contexto, advirtió que los hospitales se encuentran en una situación crítica y que una emergencia de gran magnitud podría sobrepasar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

“Si hoy se presenta una situación con una gran cantidad de pacientes en emergencia, no tenemos las condiciones necesarias para responder adecuadamente”, alertó.

Planta de oxígeno en El Alto

Mientras tanto, se conoció la puesta en marcha de una planta de oxígeno medicinal en la zona de Mercedario, en El Alto, que comenzó a operar para abastecer a hospitales de La Paz y El Alto.

Larrea calificó esta iniciativa como una noticia positiva en medio de la emergencia.

“Es una muy buena noticia para el departamento. Ojalá se piense en contar con varias plantas de oxígeno para no depender de terceros y evitar que volvamos a atravesar este tipo de situaciones”, manifestó.

El dirigente reiteró que la solución de fondo pasa por restablecer la circulación en las carreteras y garantizar el ingreso de medicamentos, oxígeno e insumos médicos a todos los centros de salud del país.

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