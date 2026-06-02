Declaran emergencia sanitaria en La Paz por desabastecimiento en hospitales

La Gobernación de La Paz declaró emergencia sanitaria departamental debido a los efectos de los bloqueos, que han comenzado a comprometer el suministro de insumos esenciales para los hospitales de tercer nivel. La medida busca agilizar la compra de oxígeno, medicamentos, alimentos y combustible para evitar una crisis en la atención médica.

La decisión fue asumida mediante una resolución administrativa emitida por el gobernador, en respuesta a las recomendaciones del Comité Operativo de Emergencia en Salud (COES), que advirtió sobre las crecientes dificultades para abastecer a los centros hospitalarios.

Bloqueos generan desabastecimiento

Las autoridades señalaron que las restricciones en las carreteras están afectando el traslado de insumos críticos, especialmente oxígeno medicinal, lo que obligó a a activar mecanismos excepcionales previstos en la normativa de emergencias.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) explicó que la declaratoria permitirá reducir trámites administrativos y acelerar procesos de contratación y adquisición para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

La Gobernación también anunció la convocatoria al Consejo Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CODERADE), instancia que evaluará nuevas acciones ante las afectaciones que los bloqueos generan en otros sectores.

Las autoridades advirtieron que la situación trasciende el ámbito sanitario y que podrían adoptarse medidas adicionales para enfrentar las consecuencias económicas y sociales derivadas de las movilizaciones.

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