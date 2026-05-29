Hospital El Alto Sur reprograma cirugías por falta de oxígeno y raciona alimentos para pacientes

El Hospital El Alto Sur de tercer nivel reprogramará cirugías y raciona alimentos para pacientes debido a la falta de oxígeno e insumos provocada por los bloqueos, una situación que agrava la crisis en el sistema de salud.

Desde la dirección del centro hospitalario informaron que ya no cuentan con oxígeno suficiente, lo que obliga a priorizar únicamente casos críticos y de emergencia.

“Estamos pensando en suspender las cirugías programadas porque incluso las emergencias necesitan oxígeno”, señaló Jimmy Echeverria, subdirector del nosocomio, tras reportar el ingreso de más de siete procedimientos en las últimas horas.

La escasez también afecta la atención de pacientes críticos internados en terapia intensiva, donde dos cubículos permanecen ocupados por personas que dependen directamente del suministro.

Racionan alimentos para pacientes

A ello se suma la falta de alimentos de alto valor nutritivo para los internados. “De 70 unidades de lácteos solo llegaron ocho; no están llegando pechugas de pollo para las dietas”, detallaron autoridades del hospital.

Ante este panorama, el personal médico pidió a los sectores movilizados permitir el paso de ambulancias, cisternas de oxígeno y alimentos para evitar un mayor deterioro en la atención.

“Seamos más humanos y dejemos pasar las ambulancias y el oxígeno”, exhortó.

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