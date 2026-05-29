Distribuidoras piden paso de cisternas con oxígeno para hospitales paceños

A 29 días del cerco al departamento de La Paz, las empresas distribuidoras de oxígeno solicitaron a los sectores movilizados permitir el paso de cisternas que transportan tanques destinados a hospitales paceños, ante el riesgo inminente de desabastecimiento en centros de salud.

Oxígeno sólo hasta el fin de semana

La advertencia surge luego de que el Hospital del Niño, Hospital de la Mujer y Hospital del Tórax declararan emergencia por sus reducidas reservas, que alcanzarían solo hasta este fin de semana.

Piden paso para camiones distribuidores

Representantes de las distribuidoras explicaron que requieren libre circulación de sus unidades para trasladarse entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, recoger el producto y mantener el suministro constante.

“Necesitamos viajar libremente tanto de ida como de vuelta para recoger producto y poder suministrar de forma constante al departamento de La Paz”, afirmó el gerente de la empresa distribuidora, Fernando Corro.

Para facilitar el paso, las empresas difundieron una lista de placas de los camiones autorizados que transportan oxígeno medicinal: 5707 BZA, 6407 ZK, 5742 NPK, 5684 CFH y 3167 RPG.

“Que pase una cisterna nos da un respiro, pero no nos soluciona el problema; en cuatro días probablemente estaríamos en lo mismo”, advirtió Corro.

Las distribuidoras pidieron habilitar un corredor humanitario para garantizar el abastecimiento continuo y evitar que la crisis afecte a pacientes críticos y recién nacidos que dependen totalmente del oxígeno.

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