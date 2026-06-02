Shiva llegó a Senda Verde con el cuerpo marcado por la violencia: más de 90 perdigones, una infección severa, lesiones en la mandíbula y una historia que duele contar.

Pero hoy, su historia empieza a cambiar.

Gracias a la alianza entre Senda Verde y SEMEVET, Shiva pudo acceder a estudios especializados, tomografías, radiografías y atención veterinaria avanzada. Estos procedimientos permiten conocer con mayor precisión el alcance real de sus lesiones y tomar las mejores decisiones para su recuperación.

Cada estudio, cada evaluación y cada tratamiento representan una nueva oportunidad para ella.

Los resultados también abren una luz de esperanza: la infección ósea respondió favorablemente al tratamiento y el equipo médico continúa trabajando con dedicación para brindarle la mejor oportunidad posible.

Su recuperación no es solo un proceso médico. También es una muestra de lo que puede lograrse cuando la ciencia, la empatía y el compromiso se unen para defender la vida silvestre.

Nada de esto sería posible sin el esfuerzo de veterinarios, especialistas, instituciones y personas que entienden que cada vida importa y que cada animal silvestre merece cuidado, respeto y una oportunidad para sanar.

La conservación no ocurre sola. Se construye con trabajo conjunto, conocimiento, dedicación y voluntad de actuar, incluso frente a historias que duelen.

Desde Senda Verde, expresaron su profundo agradecimiento a todo el equipo de SEMEVET, al Dr. Sergio Cuenca, a la Clínica Dental Viscarra y a cada profesional que forma parte de este camino.

También agradecieron a todas las personas que apoyaron para hacer posible el traslado de Shiva, un paso fundamental para iniciar su recuperación.

Shiva sigue luchando.

Y quienes creen en la vida silvestre seguirán luchando con ella.

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