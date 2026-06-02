Por esquivar los bloqueos, bus vuelca en una ruta alterna entre Oruro y Cochabamba

Un bus que viajaba desde Oruro hacia Cochabamba volcó en el sector de Capinota luego de tomar una ruta alterna para evitar los puntos de bloqueo en la carretera principal. El hecho ocurrió en medio del complejo escenario vial que afecta al departamento debido a las movilizaciones.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, no se registraron heridos ni fallecidos tras el accidente, aunque el motorizado sufrió daños materiales.

El vehículo habría optado por caminos secundarios ante la imposibilidad de circular por la ruta habitual, bloqueada desde hace más de 30 días, lo que obliga a los conductores a transitar por vías vecinales y de difícil acceso.

Bus vuelca al intentar evadir bloqueos en Capinota. Foto: APG

El aislamiento por tierra ha generado que el transporte interdepartamental busque rutas alternas, en muchos casos precarias y de mayor riesgo. En este contexto, los viajes entre Cochabamba y el occidente del país se han vuelto más largos, costosos y peligrosos.

En las últimas semanas, los denominados “surubíes” han retomado operaciones hacia Oruro, pero con tarifas que se han incrementado hasta 500 bolivianos y los tiempos de viaje se triplicaron.

El viaje regular entre Cochabamba y Oruro, que normalmente tomaba alrededor de cuatro horas, ahora puede extenderse debido a la necesidad de evadir los puntos de bloqueo y utilizar caminos secundarios.

Cochabamba se mantiene como uno de los departamentos más afectados por los bloqueos, con más de una treintena de puntos interrumpidos, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Policía.

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