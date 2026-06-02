Cochabamba: 200.000 aves muertas y un millón de huevos perdidos debido a los bloqueos

Los bloqueos carreteros continúan generando graves pérdidas en el sector avícola de Cochabamba. Productores de Mizque y Pocona informaron que la cantidad de aves muertas ya supera las 200 mil, mientras que más de un millón de huevos se echaron a perder por la falta de alimento balanceado, medicamentos e insumos, cuyo transporte permanece interrumpido por el cierre de rutas.

El representante de los productores avícolas de Mizque, Erick Gonzales, informó que en ese municipio se registró la muerte de al menos 100 mil pollos parrilleros y 10 mil aves de postura, además de la pérdida de más de un millón de huevos que quedaron detenidos en los caminos sin poder llegar a los mercados.

"Necesitamos que nos llegue el alimento. En nuestra zona ya son 20 días sin el ingreso de alimento balanceado para nuestras aves y tampoco se nos permite sacar nuestros productos", afirmó.

A estas pérdidas se suman las registradas en Pocona. El presidente de la Federación Avícola de ese municipio, Wilson Mazala, denunció días atrás la muerte de más de 100 mil pollos por la falta de alimento balanceado, medicamentos veterinarios, combustible y gas licuado de petróleo (GLP).

Más de 200 mil pollos mueren por los bloqueos en Cochabamba . Foto: Red Uno

Además, el sector denunció ataques contra camiones que intentaban trasladar aves por rutas alternas. Según los productores, al menos 35 vehículos fueron interceptados en el sector de El Cañadón, en Vacas, donde les pincharon las llantas. Como consecuencia de ese incidente, murieron aproximadamente 25 mil pollos que eran transportados para abastecer el mercado cochabambino.

Los avicultores advierten que la situación ya no solo representa un problema económico, sino también sanitario y de seguridad alimentaria.

"Las aves no conocen de conflictos sociales ni políticos. Necesitan alimentarse todos los días. Cuando no llega alimento, baja la producción, se enferman, se aplastan entre ellas y terminan muriendo", explicó Gonzales.

El dirigente sostuvo que la paralización de las rutas afecta toda la cadena productiva, desde los productores y trabajadores de granja hasta transportistas, comerciantes y proveedores de insumos.

"Pierden las familias que viven de esta actividad y también pierde la población porque más adelante no encontrará carne de pollo ni huevo en los mercados", alertó.

Según el sector, actualmente existen cientos de miles de aves listas para ser comercializadas, pero permanecen atrapadas en las granjas debido al cierre de carreteras.

Más de 200 mil pollos mueren por los bloqueos en Cochabamba . Foto: Red Uno

Ante el agravamiento de la crisis, los productores exigieron la habilitación inmediata de corredores humanitarios y productivos para garantizar el ingreso de alimento balanceado, medicamentos, combustible y GLP, así como la salida de pollo y huevos hacia los mercados del país.

Asimismo, solicitaron la instalación de una mesa técnica de emergencia para evitar el cierre de más unidades productivas.

"Estamos soportando crisis tras crisis. Primero fue la influenza aviar, luego el incremento de los costos de producción y ahora estos conflictos sociopolíticos que nos están terminando de asfixiar. Ya no resistimos esta situación", enfatizó.





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