Después de 20 años dedicados a la confección de ropa médica, Valeria Chura enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. La emprendedora paceña asegura que los conflictos sociales y los bloqueos registrados durante los últimos 33 días han provocado una drástica caída en sus ventas, poniendo en riesgo la continuidad de su taller y fuente de ingresos.

“Del 100% que yo vendía antes se ha reducido al 80%. Ahora vendo un 10 o un 20%”, relató con preocupación.

La actividad que durante años le permitió sacar adelante a sus dos hijas y generar empleo para otras familias hoy apenas le permite subsistir. Valeria explicó que antes contaba con cuatro operarios, una vendedora y una ayudante, pero la falta de ingresos la obligó a prescindir de todo su personal.

“Yo daba trabajo para cuatro o cinco familias. Lamentablemente me quedé sola porque no puedo pagar sueldos”, afirmó.

Bordando más de dos décadas

La emprendedora recuerda que comenzó desde abajo, realizando ella misma el corte, la confección y comercialización de sus productos. Con esfuerzo logró consolidar su negocio y ampliar su equipo de trabajo. Sin embargo, la actual crisis económica y la reducción de la demanda la obligaron a volver a trabajar sola.

Además de la caída en las ventas, enfrenta el incremento de los costos de producción. Según explicó, la materia prima subió alrededor de un 30%, aunque se ha visto obligada a mantener los precios de sus productos para no perder a sus clientes.

La situación económica también le impide cumplir con el pago del alquiler de su local, ubicado en la avenida Saavedra de la ciudad de La Paz. Incluso confesó que en varias ocasiones consideró cerrar definitivamente su negocio.

Un negocio familiar

Su hija Belén, de 16 años, acompaña a su madre en el trabajo y ha sido testigo del deterioro de la actividad comercial familiar. Recordó que años atrás el taller contaba con trabajadores y una estructura consolidada, mientras que ahora su madre debe encargarse de todas las tareas.

Actualmente, Valeria continúa confeccionando pijamas médicas, guardapolvos, ropa quirúrgica, cofias y otros insumos destinados al personal de salud. A pesar de las dificultades, mantiene la esperanza de que la situación se normalice y pueda recuperar la estabilidad que construyó durante dos décadas de trabajo.

“Yo no soy política, no dependo del Gobierno ni de ninguna organización. Solo quiero trabajar y sacar adelante a mis hijas. Pido a Dios que toque el corazón de quienes están movilizados y de las autoridades para que esto se solucione”, expresó.

La historia de Valeria refleja la realidad que atraviesan numerosos pequeños emprendedores paceños que aseguran sentirse afectados por la prolongación de los conflictos sociales, la disminución del movimiento económico y la incertidumbre que golpea a distintos sectores productivos del país.

Mira la programación en Red Uno Play