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Corpus Christi: ¿qué significa esta celebración y por qué es tan importante para los católicos?

Este jueves 4 de junio, miles de católicos participarán en una de las celebraciones más importantes de la Iglesia. Corpus Christi conmemora la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y es una jornada marcada por la fe, las procesiones y las tradiciones religiosas.

Red Uno de Bolivia

02/06/2026 9:44

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Corpus Christi: la tradición que reúne fe, procesiones y devoción. Foto archivo Red Uno.
Bolivia

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Cada año, miles de fieles católicos se congregan en iglesias, plazas y calles para celebrar Corpus Christi, una de las festividades más significativas del calendario religioso.

Esta solemnidad está dedicada a honrar la presencia real y viva de Jesucristo en la Eucaristía, considerada por la Iglesia Católica como el sacramento central de la fe cristiana.

¿QUÉ SIGNIFICA CORPUS CHRISTI?

La expresión "Corpus Christi" proviene del latín y significa "Cuerpo de Cristo". La celebración recuerda la Última Cena, momento en el que Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos e instituyó la Eucaristía.

Para los creyentes, el pan y el vino consagrados durante la misa se transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, convirtiéndose en un símbolo de amor, sacrificio y entrega para la humanidad.

A diferencia del Jueves Santo, que se vive en un ambiente de recogimiento por la cercanía de la Pasión de Cristo, Corpus Christi es una festividad de alegría y exaltación pública de la fe.

UNA FECHA DE GRAN IMPORTANCIA PARA LOS CATÓLICOS

Para los feligreses, esta celebración representa una oportunidad para renovar su fe y reafirmar su creencia en uno de los misterios fundamentales del cristianismo.

Durante esta jornada, la hostia consagrada es expuesta en una custodia especialmente adornada y llevada en procesión por las calles, permitiendo a los creyentes rendir homenaje y expresar públicamente su devoción.

Además, la festividad invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud, la solidaridad y el compromiso espiritual en la vida cotidiana.

¿CÓMO SE CELEBRA CORPUS CHRISTI EN BOLIVIA?

En Bolivia, Corpus Christi se celebrará este jueves 4 de junio de 2026 y está reconocido como feriado nacional, con suspensión de actividades tanto en el sector público como en el privado.

Las actividades religiosas incluyen:

• Misas solemnes en parroquias y catedrales.
• Procesiones con el Santísimo Sacramento por calles y plazas.
• Actos de oración y adoración eucarística.
• Participación de comunidades, movimientos religiosos y familias.

Una de las tradiciones más coloridas es la elaboración de alfombras florales, confeccionadas por jóvenes y grupos parroquiales para adornar el recorrido de las procesiones.

FE, TRADICIÓN Y COMUNIDAD

Además de las actividades religiosas, muchas familias aprovechan la fecha para compartir reuniones y degustar comidas típicas y postres tradicionales.

En regiones como Santa Cruz, las celebraciones suelen congregar a miles de personas. En sectores como la Villa Primero de Mayo, incluso se organizan ceremonias multitudinarias en estadios y espacios abiertos para albergar a la gran cantidad de fieles.

Más allá del feriado, Corpus Christi representa para millones de creyentes una jornada de encuentro espiritual, reflexión y manifestación pública de su fe, manteniendo viva una tradición que ha trascendido generaciones.

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