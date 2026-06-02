Terminal Bimodal opera parcialmente mientras continúan los bloqueos

Los bloqueos en diferentes puntos del país continúan afectando la normal operación de la Terminal Bimodal de Santa Cruz. Las empresas de transporte informaron que las salidas hacia el departamento del Beni permanecen suspendidas a la espera de una autorización oficial de Tránsito y de los resultados de las negociaciones entre autoridades y sectores movilizados.

A pesar de que en San Julián declararon un cuarto intermedio hasta las 08:00, desde una de las empresas de transporte indicaron que todavía no existe un comunicado oficial que garantice el tránsito hacia el Beni.

“Estamos a la espera de Tránsito para ver qué nos dicen, porque creo que no han quedado en nada de acuerdo. Solamente están saliendo buses hacia otros destinos”, explicó un representante de la empresa.

El operador señaló que, mientras no exista una autorización oficial, las empresas no pueden habilitar la venta de pasajes ni permitir el ingreso de buses a los andenes.

Actualmente, las únicas rutas habilitadas son hacia la zona sur del país y por la carretera bioceánica. Sin embargo, los transportistas aseguran que la demanda de pasajeros cayó considerablemente debido a la incertidumbre generada por los bloqueos.

“Tenemos precios establecidos, pero la gente escucha de los bloqueos y no viaja. Un pasaje que cuesta 178 bolivianos lo estamos vendiendo hasta en 100 bolivianos para poder llenar la planilla”, indicó el trabajador.

Asimismo, advirtió que varias empresas están operando con pérdidas y analizan medidas para afrontar la disminución de ingresos.

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