Acuerdos alcanzados en Cuatro Cañadas abren posibilidad de levantar bloqueo en San Julián

El alcalde de Cuatro Cañadas, Johan Bergen, informó que la reunión realizada la noche del lunes entre autoridades nacionales, departamentales y sectores movilizados permitió alcanzar acuerdos que abren la posibilidad de levantar el bloqueo en San Julián en las próximas horas.

Según la autoridad municipal, en el encuentro participaron al menos tres grupos vinculados a los sectores movilizados, además de un cuarto grupo que sostuvo conversaciones por separado con representantes del Gobierno nacional y la Gobernación cruceña.

“Lo que tengo entendido es que han podido llegar a un acuerdo y Dios mediante se levante el bloqueo hoy o máximo mañana, porque es harto perjuicio”, señaló el alcalde.

Bergen indicó que uno de los pocos puntos que no pudo ser atendido por las autoridades fue la exigencia de renuncia del presidente del Estado, al tratarse de una demanda que excede las competencias de los representantes presentes en la reunión.

El alcalde también reveló que su municipio presentó un pliego petitorio propio con diversas necesidades locales. Como resultado, recibió el compromiso de autoridades nacionales para sostener una nueva reunión el próximo 8 de junio en Cuatro Cañadas, donde se abordarán las demandas específicas de la población.

“Nos comprometieron que sí van a bajar para el día 8 de junio. Nosotros pedimos paciencia a la población porque creemos que primero debe agotarse la vía del diálogo”, afirmó.

La autoridad destacó que existe preocupación por la presión de algunos sectores para impulsar nuevas medidas de protesta en Cuatro Cañadas, aunque aseguró que la postura de la Alcaldía es buscar soluciones mediante el diálogo antes que recurrir a los bloqueos.

Pese a los acuerdos alcanzados, aún existe expectativa sobre la postura que adoptarán los sectores movilizados en San Julián, debido a que los grupos que impulsan la demanda de renuncia presidencial no asistieron a la mesa de diálogo instalada en Cuatro Cañadas.

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