Entra en vigencia el alivio tributario municipal con descuento del 15%

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz ha puesto en marcha una nueva legislación orientada a reducir la carga impositiva de sus ciudadanos mediante incentivos directos en el pago de tributos.

"La semana pasada el consejo municipal aprobó nuestra Ley de Alivio Tributario que principalmente beneficia a quienes tienen bienes inmuebles o vehículos, además de alguna autorización de negocio con un descuento del 15% para la gestión 2025", explicó Carlos Schlink, secretario municipal de Finanzas.

Vigencia y condiciones del beneficio fiscal

La vigencia de esta medida es de carácter inmediato y temporal, por lo que las autoridades instan a la población a regularizar su situación a la brevedad posible.

"Tenemos todo este mes de vigencia que parte desde hoy para ese beneficio. No necesariamente los anteriores. No tiene multa ni se le genera interés, es un descuento que tiene la persona para realizar el pago", puntualizó la autoridad financiera.

Para aquellos ciudadanos que arrastren problemas de gestiones pasadas o errores en sus declaraciones previas, el municipio ya proyecta mecanismos de regularización. "En una próxima normativa daremos plazo, tiempo y formas de pago para los impuestos que fueron mal pagados", concluyó Schlink.

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