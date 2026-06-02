La Paz: Alcaldía evalúa alquilar avión de la FAB para puente aéreo

El municipio de La Paz, en coordinación con sectores empresariales, evalúa la posibilidad de alquilar un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para trasladar carne de res y pollo desde Santa Cruz hacia la sede de gobierno, como medida para garantizar el abastecimiento ante los bloqueos que afectan la ciudad.

“Estamos gestionando que el avión de la Fuerza Aérea Boliviana pueda ser rentado por el gobierno municipal y la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Nosotros pagaríamos los 146.000 bolivianos del combustible y sus operaciones”, explicó el alcalde César Dockweiler.

Puente aéreo

La aeronave permitiría transportar hasta 10.000 kilogramos de carne, contribuyendo a reducir los costos de comercialización, que actualmente se mantienen elevados. Según Dockweiler, mientras en Santa Cruz la carne se consigue en 18 bolivianos, en La Paz podría venderse entre 56 y 65 bolivianos debido a la escasez.

El alcalde aseguró que la distribución de los alimentos sería coordinada directamente por la municipalidad, utilizando vehículos oficiales para trasladar la carne desde el aeropuerto hacia los centros de abasto, garantizando que llegue a la población sin costos adicionales.

“Ya hemos realizado toda la operativa con los subalcaldes para que la carne llegue a los diferentes mercados de manera segura y eficiente”, concluyó Dockweiler.

La iniciativa se plantea como un puente aéreo de emergencia para garantizar alimentos de primera necesidad, mientras persisten las restricciones en carreteras y bloqueos que dificultan la logística de suministro en la ciudad.

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