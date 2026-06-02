Caso canes macheteados: Operan de urgencia a una de las víctimas mientras investigan el ataque de oficio

Tras confirmarse el brutal ataque a machetazos contra varios canes en el municipio de Quillacollo, las autoridades de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y especialistas médicos han activado un operativo de emergencia. El caso, que inicialmente se reportó con cuatro víctimas, ha sido tipificado formalmente por el momento bajo el delito de tratos crueles, abriéndose una investigación de oficio contra autor o autores.

Avances en la investigación y rescate

Efectivos de Pofoma se trasladaron hasta el lugar de los hechos para verificar la gravedad de la situación. En el sitio, se logró evidenciar de forma directa las severas lesiones de dos canes.

El director de Pofoma, Lech Guizada, informó que se han realizado las gestiones necesarias para trasladar a los animales a la ciudad de Cercado, Cochabamba, para recibir atención especializada de urgencia:

"Nos hemos apersonado para verificar (...) se va a aperturar el caso por tratos crueles contra autor y autores, vamos a ir realizando las investigaciones necesarias para poder identificar a los responsables. Son casos que no suceden todos los días, pero tenemos que procesar a estas personas de acuerdo al delito cometido", afirmó Guizada. El jefe policial recordó que este delito conlleva sanciones con privación de libertad.

Estado de salud y una inesperada fuga

De los dos canes rescatados inicialmente (uno de pelaje negro y otro amarillo), solo uno pudo ser intervenido quirúrgicamente. Durante el traslado hacia la veterinaria en Cercado, el segundo can logró escapar de la camioneta de rescate y actualmente las autoridades y activistas se encuentran en su búsqueda activa.

Respecto al can que sí fue ingresado a quirófano, el panorama médico es el siguiente:

Gravedad de la lesión: Presentaba un corte de entre 8 a 10 centímetros de profundidad .

Órganos y huesos: Afortunadamente, el machetazo no comprometió estructuras óseas ni órganos vitales.

Procedimiento: Se realizó una limpieza profunda (asepsia) y una cirugía de reconstrucción por capas.

El médico veterinario a cargo, Félix Rivas, detalló los procedimientos de la intervención:

"La médico cirujana trabajó en la reconstrucción de las lesiones, haciendo varias capas de sutura para recuperar la uniformidad del tejido lesionado. Ahora el dolor es evidente en el pobre animalito, por lo que el tratamiento postoperatorio base será estricto con antibióticos de amplio espectro, analgésicos fuertes y antiinflamatorios", explicó Rivas.

El can operado se encuentra estable, pero su pronóstico definitivo dependerá de su evolución física y anímica en los próximos días bajo monitoreo constante.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando si existen más animales heridos o si alguno llegó a perder la vida a causa del ataque, lo que podría agravar la tipificación del delito a biocidio. Asimismo, se espera el rescate del can prófugo y de las demás víctimas reportadas en la denuncia inicial para que reciban la misma atención médica.

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