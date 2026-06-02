Cívicos provinciales advierten medidas contra bloqueo en San Julián

La continuidad del bloqueo en el municipio de San Julián genera preocupación y malestar en distintas provincias cruceñas. Así lo manifestó Marcelo Méndez, presidente del Comité Cívico Provincial, quien aseguró que la población está cansada de las medidas de presión.

Según el dirigente cívico, los intentos de resolver el conflicto mediante el diálogo no han dado resultados y la población que defiende la institucionalidad democrática también se siente perjudicada por la situación.

"A punta de diálogo no se puede llegar, se lo han demostrado que se ríen en su cara, no hacen lo que tienen que hacer y al fin y al cabo la población que está pidiendo que se respete la democracia ya también se siente afectada", manifestó Méndez.

Méndez informó además que autoridades y representantes cívicos de municipios como Concepción, San Ramón y San Javier sostuvieron una reunión para analizar posibles determinaciones frente a la prolongación del conflicto.

El dirigente aseguró que las provincias son las más afectadas por los bloqueos debido a la escasez de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno, situación que, según dijo, incrementa el descontento ciudadano.

"La gente de la Chiquitanía y de las provincias está molesta, está cansada, no tienen combustible, no tienen alimentación, no tienen oxígeno, no tienen medicamentos. Entonces el Gobierno tiene que entender que también tiene que escuchar a los que creemos en la democracia", señaló.

En ese contexto, Méndez planteó la posibilidad de asumir medidas de presión contra San Julián como respuesta a los bloqueos y exigió al Gobierno actuar para resolver el conflicto.

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