Desastre avícola en Mizque: mueren miles de aves por hambre y el sector reporta millonarias pérdidas debido a los bloqueos

El sector avícola del municipio de Mizque se declaró en estado de desastre debido a los bloqueos de carreteras que asfixian al país. Tras 30 días de conflicto a nivel nacional y alrededor de 20 días de cerco directo en la localidad, las granjas se han quedado sin alimento balanceado, provocando la muerte masiva de las aves y paralizando por completo la distribución de productos básicos hacia el resto de Bolivia.

Hasta el momento, los productores reportan una pérdida alarmante que supera el millón de huevos y alcanza a 100.000 pollos parrilleros, además del deceso de al menos 10.000 gallinas ponedoras. Las aves remanentes están sufriendo restricciones severas de comida, lo que les genera fatiga, estrés extremo y provoca que se aplasten entre sí dentro de los galpones.

Una cadena productiva rota

Erick Gonzales Prado, productor avícola de Mizque, alzó la voz en representación de un sector que genera cientos de empleos y sostiene la seguridad alimentaria de miles de familias. Con profunda preocupación, enfatizó que el impacto de estas medidas de presión no es un problema menor y que "una gallina o un pollo no entienden de conflictos políticos".

"Cuando se bloquea una carretera, no solo se detiene un camión, se corta una cadena productiva completa, se pone en riesgo la vida de animales, se destruyen empleos y se amenaza el alimento de la población", lamentó Gonzales, advirtiendo que la capacidad semanal de Mizque —que asciende a 1.5 millones de huevos y medio millón de pollos por ciclo— está colapsando de forma acelerada.

De la crisis sanitaria y económica al estrangulamiento político

Los avicultores locales recuerdan que este golpe llega en el peor momento posible, arrastrando una cadena de crisis consecutivas que ya mantenía al sector debilitado:

Sanitaria: Los fuertes embates recientes de la influenza aviar.

Económica: El encarecimiento extremo de los granos, la soya, los insumos básicos, la genética y los medicamentos necesarios para la crianza de las aves.

Sociopolítica: Los bloqueos actuales que actúan como el factor de asfixia final para muchos medianos y pequeños productores que ya no pueden resistir.

"La crisis que hoy vivimos los productores va a ser la crisis que va a vivir la población después", advirtió el representante, señalando que el desabastecimiento de esta proteína barata se sentirá con fuerza en la canasta familiar a corto plazo.

Exigencia de un corredor humanitario

Ante este panorama adverso —y tras registrarse ataques directos este fin de semana a los avicultores del vecino municipio de Pocona—, el sector de Mizque lanzó un llamado de emergencia.

Exigen la habilitación inmediata de un corredor humanitario que permita el ingreso de camiones con alimento balanceado y la salida de los productos perecederos que hoy se pudren en las carreteras. De no darse una respuesta inmediata, advierten que las millonarias pérdidas actuales podrían duplicarse o incluso triplicarse en cuestión de días.

"No pedimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar y producir alimentos para Bolivia", concluyó Gonzales.

Mira la programación en Red Uno Play