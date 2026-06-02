Tercera semana de conflicto: se refuerza el bloqueo en Huayllani y causa caos vehicular en la ruta al oriente

El conflicto social no da tregua en la ruta que conecta a Cochabamba con el oriente del país. Este lunes se dio inicio a la tercera semana consecutiva de medidas de presión impulsadas por los campesinos de la Central Única de Trabajadores "El Morro". Con esto, la región ya suma 15 días de perjuicios, movilizaciones y transitabilidad restringida debido a la presencia de llantas, piedras y promontorios de tierra sobre la capa asfáltica.

En las últimas horas, los manifestantes recorrieron el punto de bloqueo original un poco más hacia el oriente, adentrándose formalmente en el municipio de Sacaba. Específicamente, la medida se concentra ahora a la altura del kilómetro 11, en las inmediaciones del altar y los nichos erigidos en memoria de las víctimas de los hechos de 2019. En ese sector se reporta la instalación de un nuevo punto de bloqueo.

Rutas alternas y caos en el peaje

El tráfico vehicular se ha visto severamente afectado, obligando a los conductores a realizar maniobras para poder circular:

Doble vía improvisada: Los motorizados que transitan a esta hora de la noche deben utilizar exclusivamente el carril sur (el que va de Cercado hacia Sacaba), el cual ha sido habilitado temporalmente como doble vía.

Desvíos: La avenida Circunvalación se ha convertido en la principal vía de escape para los vehículos que buscan sortear el punto crítico.

Embotellamiento en el peaje: Se registra un gran congestionamiento vehicular que afecta tanto al transporte público como a los particulares. El cobro del peaje se está realizando únicamente en tres carriles: dos para los vehículos que ingresan desde Cercado hacia Sacaba y solo un carril disponible para quienes viajan en sentido contrario (de Sacaba hacia Cercado).

Contingentes de la Policía Boliviana se encuentran apostados en el carril contrario. Las fuerzas del orden se limitan a labores de resguardo para evitar excesos entre los transeúntes y posibles altercados con los bloqueadores, sin que hasta el momento se hayan registrado intentos de desbloqueo.

La persistencia de la extrema medida de presión de la Central "El Morro" continúa asfixiando una de las principales arterias viales de la red fundamental del país, generando molestia e incertidumbre en la población y el sector transporte.

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