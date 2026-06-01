Vicegobernadora denuncia “capricho político” en bloqueo de San Julián

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, confirmó que esta noche se desarrollará una reunión en el municipio de San Julián con la participación del Gobernador cruceño y representantes del Gobierno nacional, con el objetivo de lograr el levantamiento del bloqueo que afecta la ruta hacia el departamento del Beni.

Aguirre señaló que la medida de presión ya se prolonga por casi 20 días en la región, generando graves perjuicios económicos y sociales.

“Hoy en la noche está prevista esta reunión sobre los bloqueos que aún permanecen en el municipio de San Julián. Ya van casi 19 días de bloqueo en la ruta hacia el Beni y más de 30 días a nivel nacional”, indicó la autoridad.

La vicegobernadora cuestionó la continuidad de las movilizaciones y afirmó que no responden a demandas legítimas sino a intereses políticos.

“Son bloqueos absolutamente dañinos que perjudican el bolsillo del ciudadano, que tratan de generar inestabilidad y que definitivamente obedecen a un capricho, dado que todas las instancias de diálogo y de compromisos institucionales ya han sido agotadas”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que no existe voluntad de levantar la medida pese a los distintos intentos de diálogo.

“Claramente no hay voluntad para poder levantar estas medidas de presión que caen ya en lo extorsivo y que demuestran que existe un trasfondo político que termina perjudicando la vida del ciudadano”, afirmó.

Sin embargo, confirmó que la Gobernación estará presente en la mesa de negociación en San Julián.

“Como Gobernación cruceña, nosotros vamos a hacernos presentes en este diálogo, estaremos hoy en la noche en San Julián junto al Gobernador, así como también representantes del Gobierno nacional, y esperemos que sea la instancia definitiva para levantar este bloqueo que tanto daño y perjuicio provoca en la ciudadanía”, señaló.

Aguirre fue enfática al rechazar cualquier tipo de presión en el conflicto. “Esa medida de presión no va a conseguir absolutamente nada. Nosotros no vamos a ceder ante chantajes o extorsiones”, sostuvo.

Finalmente, la vicegobernadora pidió la aplicación estricta de la normativa vigente ante la situación. “La ley no se puede negociar; en el momento en que un gobernante relativiza su aplicación, se genera caos y anarquía”.

Mira la programación en Red Uno Play