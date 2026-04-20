Aguirre anuncia proceso de transición y enfoque en salud, educación y pacto fiscal

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, anunció que este lunes presentarán ante la Gobernación la solicitud formal para iniciar el proceso de transición, considerando que en menos de dos semanas las nuevas autoridades asumirán funciones en el Gobierno Autónomo Departamental.

“Hoy estamos realizando la presentación formal ante la Gobernación para que se inicie de manera inmediata el proceso de transición, con el objetivo de garantizar un procedimiento transparente y eficiente. Es fundamental llevar adelante un diagnóstico de la situación actual de la institución”, señaló Aguirre.

La autoridad electa, que marca un hito al convertirse en la primera vicegobernadora de Santa Cruz elegida en las urnas, adelantó que su rol estará enfocado en la articulación y búsqueda de consensos entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Departamental.

“El papel fundamental será articular el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también dentro del propio Legislativo, para lograr consensos democráticos entre las seis bancadas que conforman la nueva ALD y ejecutar una agenda de atención urgente para Santa Cruz”, explicó.

En esa línea, indicó que temas como la dotación de ítems en salud y educación, además del debate por el pacto fiscal, estarán entre las prioridades de la agenda que impulsará junto al gobernador electo, Juan Pablo Velasco, con el objetivo de enfrentar la crisis estructural de la Gobernación.

Aguirre sostuvo que los resultados electorales reflejan un reconocimiento al liderazgo femenino en el departamento, y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con distintos sectores.

“Nos vamos a complementar para llevar adelante una gestión con gobierno abierto”, sostuvo.

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