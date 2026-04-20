El TED Santa Cruz supera el 55% del cómputo y prevé resultados en menos de 24 horas

La vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Yajaira San Martín, informó que el cómputo oficial de la segunda vuelta avanza de manera sostenida y ya alcanzó el 55,98% de actas procesadas.

“Son 8.962 actas que tiene el departamento en su 100%… tenemos procesados 5.016”, precisó la autoridad, al confirmar que el conteo ya superó la mitad del total.

Desde el centro de cómputo, San Martín remarcó que el trabajo se desarrolla sin interrupciones desde la noche del domingo. “Desde las 9 de la noche nos encontramos trabajando ininterrumpidamente”, afirmó, al detallar que el proceso incluye labores de “veeduría, observación, juzgamiento y procesamiento de cada una de las actas”.

En esa línea, sostuvo que el objetivo institucional es acelerar la entrega de resultados: “Estimamos batir un récord… terminar y concluir antes de las 24 horas, dando resultados finales a la población”.

Respecto a las actas observadas, la vocal aseguró que estas son revisadas y corregidas en el momento con respaldo documental y en presencia de delegados políticos.

“No estamos dejando en suspenso ninguna acta, cada una está siendo valorada y analizada”, enfatizó.

Asimismo, indicó que no se registraron incidentes en el traslado de maletas electorales; sin embargo, tres municipios presentan demoras por condiciones climáticas. “Se están realizando las gestiones para que por la vía aérea se puedan trasladar estas maletas y lleguen a este centro de cómputo”, concluyó.

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