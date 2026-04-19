TED Santa Cruz instala sala plena para iniciar cómputo oficial

A las 18:00 horas de este domingo 19 de abril, se instaló la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz para dar inicio al cómputo oficial de votos del balotaje por la Gobernación cruceña.

Las primeras maletas electorales llegaron, cumpliendo la cadena de custodia, al Centro de Cómputo Departamental pasadas las 17:30 horas, provenientes de los recintos de la capital cruceña. Con ello se dio inicio al circuito establecido, comenzando con la recepción de los sobres y su apertura pública.

Posteriormente, se procederá a la digitalización, verificación, escaneo y transcripción de cada una de las actas electorales generadas en las mesas de sufragio del departamento, para su revisión, juzgamiento y validación por la Sala Plena.

Esta actividad se realiza con la presencia de delegadas y delegados de las diferentes organizaciones políticas cuyas candidaturas participan en esta elección, así como de miembros de misiones de observación electoral nacionales e internacionales y representantes de medios de comunicación.

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