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Uno decide

TED Santa Cruz coordina distribución de maletas electorales

Instituciones articulan acciones logísticas para garantizar el desarrollo del proceso electoral. 

Juan Marcelo Gonzáles

16/04/2026 16:46

Foto: reunión TED Santa Cruz
Santa Cruz

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz llevó adelante una reunión interinstitucional para coordinar el plan de recojo y distribución de maletas electorales, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

El encuentro se desarrolla en el Centro de Cómputo departamental, donde participan distintas instituciones involucradas en el proceso electoral.

Plan logístico

Durante la reunión se definieron estrategias para garantizar el traslado oportuno y seguro del material electoral hacia los diferentes recintos de votación del departamento.

El objetivo principal es asegurar que todas las maletas electorales lleguen a destino en condiciones adecuadas y dentro de los tiempos establecidos.

Participación de instituciones

En la coordinación participan entidades como la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y otras instancias que cumplen un rol clave en la logística y seguridad del proceso.

Estas acciones buscan fortalecer la organización y prevenir contingencias durante la jornada electoral.

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