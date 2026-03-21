Yajaira San Martín asume como vocal del TED Santa Cruz tras designación por el Ejecutivo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz formalizó la bienvenida a Yajaira San Martín, quien asume sus funciones tras ser designada directamente por el presidente Rodrigo Paz. Marco Monasterio, titular de la entidad cruceña, destacó que ya se ha llevado a cabo una primera reunión de trabajo para establecer las líneas de acción inmediata.

"Recordemos que tiene experiencia en el TSE, nosotros ya hemos tenido una reunión", afirmó Monasterio al validar el perfil de la nueva autoridad.

El directivo subrayó que la gestión se enfocará en la eficiencia operativa, señalando: "Vamos a coordinar temas técnicos, jurisdiccionales y ella va a aportar con toda su experiencia".

Por su parte, San Martín defendió su trayectoria previa en la máxima instancia electoral del país como garantía de su capacidad profesional. Al respecto, la vocal recordó: “Nosotros hemos realizado un gran trabajo en el Tribunal Supremo Electoral”, enfatizando el rigor de su desempeño pasado.

La nueva autoridad también resaltó que su labor ha sido examinada y aprobada por organismos de vigilancia global en procesos anteriores. “Todas las misiones de observación a nivel internacional, la UE, asimismo las distintas misiones de observación nacional han valorado el trabajo que nosotros hemos tenido”, concluyó San Martín.

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