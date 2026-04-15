TED descarta repetir elecciones en San Ignacio pese al bloqueo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, descartó la posibilidad de repetir el proceso electoral en San Ignacio de Velasco, donde este miércoles se instaló un bloqueo de carreteras exigiendo una nueva votación.

La autoridad explicó que la normativa electoral solo permite la repetición del proceso en casos específicos, tal como ocurrió con las 97 actas electorales en donde el TED repitió el proceso el pasado 5 de abril en ese municipio.

“De forma responsable se repitió la votación en esas 97 mesas que correspondían a cinco recintos electorales del área urbana de San Ignacio de Velasco. La normativa nos impide cualquier tipo de repetición; las actuaciones del TED se rigen bajo el principio de legalidad”, señaló.

Monasterio recordó que la segunda vuelta para la elección de gobernador en Santa Cruz se realizará este 19 de abril y advirtió que los bloqueos podrían afectar la logística electoral.

En ese sentido, no descartó convocar al diálogo con los sectores movilizados o incluso trasladarse hasta el punto de bloqueo, con el objetivo de lograr una conciliación que garantice el desarrollo del balotaje.

“Necesitamos entregar el material electoral de forma oportuna, por ese motivo llamamos a la reflexión a estos ciudadanos”, concluyó.

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