Paola Aguirre: “No se equivocaron, construiremos una Santa Cruz grandiosa”

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, tomó la palabra tras conocerse los resultados y dirigió un mensaje cargado de gratitud, identidad y compromiso con la región.

En su intervención, Aguirre saludó al “querido pueblo cruceño” y destacó el rol de las mujeres, reafirmando su sentido de pertenencia: “Soy una cruceña nacida en Tarija, porque el camba nace donde quiere”.

Recordó además el inicio de la campaña el pasado 23 de diciembre, junto a Juan Pablo Velasco y su equipo, señalando que fue un desafío asumido con fe y convicción. “Agradecer a Dios por habernos sostenido a lo largo de este camino”, expresó, extendiendo su reconocimiento a su familia, amigos, colegas y seguidores.

La autoridad electa también hizo énfasis en la responsabilidad que asumen tras el respaldo ciudadano. “El pueblo cruceño ha aceptado esta decisión y hoy coloca sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad: conducir las riendas de nuestro departamento”, afirmó.

En esa línea, aseguró que trabajarán “ardua e infatigablemente” para mejorar las condiciones de vida tanto en la capital como en las provincias.

Finalmente, Aguirre se mostró optimista de cara al futuro y dejó un mensaje de compromiso a largo plazo: “De aquí a cinco años los voy a mirar y les voy a decir: no se equivocaron”. Concluyó señalando que su gestión buscará construir “una Santa Cruz grandiosa para todos los cruceños y bolivianos”.

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