Velasco anuncia trabajo conjunto con el Gobierno y asegura que gobernará “por todos los cruceños”

En contacto exclusivo con Red Uno, Juan Pablo Velasco, gobernador electo de Santa Cruz con el 57,08% de los votos, dio sus primeras palabras tras conocerse su victoria, destacando su compromiso de trabajo inmediato, unidad y una transición ordenada para el departamento.

“Estamos muy contentos y agradecidos. Se vienen tiempos grandiosos para Santa Cruz, aunque sabemos que la situación no es la más óptima. Vamos a trabajar todos por la Santa Cruz que merecemos y a solucionar los problemas de la gente”, afirmó Velasco.

La autoridad electa destacó además la necesidad de coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades municipales de todo el departamento.

“Es muy importante, tenemos que unirnos. Si a Santa Cruz le va bien, a Bolivia le va bien. Vamos a trabajar con el Presidente, sus ministros y el alcalde. Necesitamos unirnos para resolver los problemas de la gente”, señaló.

Anunció, además, que la agenda de transición iniciará “mañana a las 6 de la mañana para que se desarrolle de manera transparente y eficiente”.

Por su parte, la vicegobernadora electa Paola Aguirre aseguró que el nuevo gobierno departamental será de trabajo constante.

“Vamos a honrar con honestidad, trabajo y entrega plena cada día de los cinco años de gestión para construir una Santa Cruz grandiosa para todos los cruceños”, dijo.

Velasco, finalmente, resaltó que su administración buscará consensos amplios en la Asamblea y con distintos sectores políticos para avanzar en una gestión coordinada y orientada a resultados.

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