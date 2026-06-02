El drama de los bloqueos de carreteras trasladó su epicentro de conflicto a las puertas de BoA Cargo en Cochabamba. Ante el cierre total de las rutas terrestres que conectan al departamento con el resto del país, los ciudadanos han volcado su última esperanza en el transporte aéreo, provocando un colapso absoluto, filas kilométricas y momentos de alta tensión que ya derivaron en violencia física.

Desde el pasado viernes, cientos de productores y ciudadanos particulares prácticamente viven y duermen en las aceras sobre colchones y bajo carpas improvisadas. El objetivo: lograr enviar cajas de flores, carne y diversos productos de primera necesidad principalmente hacia La Paz y Santa Cruz. Sin embargo, la sobredemanda y la lentitud en el servicio convirtieron la espera en un calvario.

Golpes y falta de control en las filas

La desesperación por el temor a que los productos se echen a perder ha encendido los ánimos entre los usuarios. Varias personas denunciaron que la falta de organización interna provocó altercados severos en las puertas de la empresa estatal.

"Nosotros estamos desde anoche. Fui a rescatar unas flores, volví y aquí se habían agarrado a golpes. No hay respeto ni educación, no respetan a las personas mayores; los hombres se estaban pegando", relató indignada una comerciante de flores que portaba el número 178 de la fila, explicando que muchas de sus colegas arrastran la espera desde el sábado debido a que sus cargas no logran salir.

Para frenar el caos, los afectados proponen que la estatal aérea organice filas diferenciadas: una exclusiva para floristas, otra para el sector avícola y una distinta para documentos o sobres.

Alimentos en riesgo de perderse y restricciones de peso

Otro de los sectores más perjudicados es el de los ciudadanos que intentan enviar encomiendas de auxilio a sus familiares en el occidente boliviano, quienes sufren el desabastecimiento. Sin embargo, se han topado con restricciones que les impiden enviar más de 25 kilos de peso.

"Estoy mandando productos perecederos a La Paz para un familiar. Tengo el número 33 y estoy desde las 5:30 de la mañana, pero el servicio es pésimo y muy lento. Los funcionarios de BoA ni siquiera salen a fijarse qué cargamentos son perecederos para priorizarlos; si esto se arruina, todo el envío y el esfuerzo habrán sido en vano", reclamó un usuario en la fila.

La situación es similar para decenas de madres y padres de familia: "Tengo que enviar carne a mi hija que está en La Paz, soy el número 87", comentaba entre la multitud otra señora, resignada a pasar la noche a la intemperie.

Las filas ya avanzan por varias cuadras a la redonda y las listas de control interno de los usuarios llegaron a superar los 300 inscritos. A pesar de la habilitación de nuevas listas para intentar agilizar el registro, la cantidad de carga acumulada y la constante llegada de más personas rezagadas hacen prever que una gran parte de las encomiendas no podrá ser despachada en las próximas 24 horas, incrementando el perjuicio económico y la frustración social en Cochabamba.

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