Surubíes cobran hasta Bs 500 por viajar a Oruro y tardan más de 15 horas debido a los bloqueos

El aislamiento por tierra que sufre Cochabamba obliga a los ciudadanos a buscar alternativas extremas para trasladarse al occidente del país. Tras cumplirse 31 días de bloqueos de carreteras, los vehículos denominados "surubíes" han reanudado sus servicios hacia Oruro, aunque bajo condiciones críticas: tarifas que se han quintuplicado y viajes que duplican o triplican el tiempo estimado de un trayecto normal.

Un viaje de hasta 19 horas por rutas alternas

El viaje regular entre Cochabamba y Oruro solía demorar cerca de 4 horas; sin embargo, la necesidad de evadir los puntos de bloqueo obliga a los choferes a internarse por caminos vecinales y rutas precarias.

Christian Mamani, dirigente del sector, explicó que el servicio se reactivó para dar una alternativa al usuario, aunque bajo su propio riesgo:

"Estamos viajando por rutas alternas; prácticamente el viaje demora entre 15 a 19 horas, pero estamos llegando. Como institución damos la garantía de hacer llegar a sus destinos. Ojalá en estos días solucionen este problema que ya es nacional", informó Mamani.

Tarifas elevadas por extorsiones y combustible

La tarifa del pasaje genera un fuerte impacto en el bolsillo de la población. Los usuarios expresaron su malestar, pero admiten que pagan los montos por urgencia:

Costo actual: Hasta Bs 500 por asiento.

Tarifa habitual: Entre Bs 60 y Bs 100 en condiciones normales.

Testimonio: "El pasaje me lo dejaron a 500 bolivianos. Es demasiado caro, pero qué vamos a hacer", lamentó un pasajero en la terminal.

Por su parte, los transportistas justifican el incremento debido a los gastos extraordinarios que demanda el desvío. Al no usar la ruta troncal, consumen una cantidad significativamente mayor de combustible y deben enfrentar cobros irregulares en el trayecto. "Hay comunidades que nos molestan y prácticamente nos están cobrando peajes para dejarnos pasar", denunció el dirigente.

Servicio reducido al mínimo

La crisis y el peligro en las rutas han provocado que la oferta de transporte sea mínima en comparación con la alta demanda de la ciudadanía. Actualmente, tan solo el 30% de los choferes afiliados a las líneas de surubíes se encuentra trabajando, mientras las filas de pasajeros que buscan una salida hacia el occidente continúan incrementándose.

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