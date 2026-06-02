¿Lloverá este martes? Así estará el clima en las distintas ciudades de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 2 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -6°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 15°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -6°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Foto: Reporte del clima. Senamhi.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas se mantienen templadas, a pesar de la temporada fría.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 29°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 23°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 6°C a los 24°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 20°C y 27°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 21°C y una máxima de 31°C sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 21°C y 33°C y sin probabilidad de lluvias.

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