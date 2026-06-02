¿Lloverá este martes? Así estará el clima en las distintas ciudades de Bolivia

Antes de salir de casa, verifica si necesitarás abrigo o ropa ligera. El clima variará considerablemente entre las distintas regiones del país.
02/06/2026 7:33
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 2 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 20°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -6°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 15°C.
Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -6°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas se mantienen templadas, a pesar de la temporada fría.
Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 29°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 23°C.
Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 6°C a los 24°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 20°C y 27°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 21°C y una máxima de 31°C sin probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 21°C y 33°C y sin probabilidad de lluvias.
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