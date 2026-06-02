Tome previsiones: estas zonas estarán afectadas por protestas y bloqueos en La Paz y El Alto

El Comando Departamental de la Policía informó que para este martes 2 de junio, se prevén diversas movilizaciones, reuniones de emergencia, cabildos y medidas de presión que podrían afectar la circulación vehicular tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 06:00, uno de los puntos de concentración se encuentra en el Puente de la Ceja de El Alto, donde la Fejuve de La Paz tiene prevista una reunión y un ampliado de emergencia.

Asimismo, en instalaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), sobre la avenida Juan Pablo II, la Fejuve del Distrito 5 desarrollará un cabildo de juntas vecinales.

Bloqueos en la ciudad de La Paz

En el centro paceño continúan las medidas de presión impulsadas por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, que mantiene bloqueos de carreteras y avenidas.

A ello se suma el paro indefinido de la Federación Departamental de Choferes La Paz 1° de Mayo, que mantiene movilizaciones en el centro de la ciudad.

La Policía también alertó que la Plaza Murillo permanece sin acceso debido al cierre de vías, por lo que recomendó a conductores y peatones planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternativas.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Las autoridades policiales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la evolución de las medidas de presión y tomar previsiones para evitar retrasos en sus actividades.

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