¿Cómo están los bloqueos en La Paz hoy? Conozca los puntos afectados y rutas alternas

La jornada de este 12 de mayo inició marcada por bloqueos de carreteras, marchas y movilizaciones en distintas regiones del departamento de La Paz, según el reporte actualizado de la Policía Boliviana emitido a las 06:40 de la mañana.

Entre los principales puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto se encuentran la avenida 6 de Marzo, Molino Andino, la avenida Juan Pablo II y el sector de San Roque, donde se registran cortes de vías y dificultades para la circulación vehicular.

En la zona Sur también se reportaron bloqueos en la carretera a Palca y en la carretera Río Abajo.

Bloqueos en carreteras

Las rutas interdepartamentales presentan varios puntos conflictivos. En la carretera La Paz–Yungas se confirmaron bloqueos en el municipio de Palos Blancos y la provincia Caranavi.

Mientras tanto, en la carretera La Paz–Oruro existen cortes en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba, afectando el tránsito de flotas, transporte pesado y vehículos particulares.

Foto: Reporte de tránsito de la Policía Boliviana en La Paz. Comando Departamental de la Policía.

Foto: Reporte de tránsito de la Policía Boliviana en La Paz. Comando Departamental de la Policía.

La ruta hacia Copacabana también registra bloqueos en Batallas, Achacachi y Ancoraimes, complicando la circulación hacia el lago Titicaca.

En la carretera a Desaguadero se instalaron puntos de bloqueo en Tiahuanacu, Jesús de Machaca y Guaqui, mientras que la vía hacia Viacha presenta cortes en Viacha, Charaña y el puente Jacha Tupo.

Sectores sociales en vigilia

A las medidas de presión en carreteras se suman movilizaciones en el centro paceño. La Policía informó que la Central Obrera Boliviana (COB) realiza bloqueos de calles en el centro de la ciudad.

Asimismo, el Magisterio Rural y el Magisterio Urbano de La Paz desarrollan marchas, movilizaciones y mítines de protesta desde distintos puntos de concentración, entre ellos la Cervecería Boliviana Nacional y la Casa Social del Maestro.

Foto: Vigilias se mantienen en el centro paceño. APG.

También se mantiene en estado de emergencia y vigilia el sector de campesinos e indígenas de Beni y Pando, que permanece en inmediaciones de la Asamblea Legislativa.

Las autoridades confirmaron además que la plaza Murillo permanece cerrada y sin acceso, con restricción vehicular en sus alrededores debido al despliegue policial y las protestas anunciadas.

Ante este panorama, la Policía recomendó a la población tomar rutas alternas y prever retrasos por los cortes de vías y movilizaciones que afectan tanto el área urbana como las principales carreteras del departamento paceño.

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