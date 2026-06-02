Doble feriado en Bolivia: Ministerio de Trabajo aclara a quiénes alcanza la disposición

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social recordó a la población que el jueves 4 de junio de 2026 será feriado nacional en todo el territorio boliviano por la festividad religiosa de Corpus Christi.

La aclaración fue realizada mediante el Comunicado DGTHSO-026/2026, en el que la cartera de Estado también ratifica que el viernes 5 de junio de 2026 fue declarado feriado nacional excepcional, por lo que habrá suspensión de actividades laborales durante ambas jornadas.

¿Qué dice el instructivo?

De acuerdo con el documento oficial, el feriado del jueves 4 de junio se encuentra establecido en el Decreto Supremo N.º 2750 y sus modificaciones posteriores.

Asimismo, el Ministerio recuerda que el Decreto Supremo N.º 5521, promulgado el 13 de enero de 2026, dispuso de manera excepcional que el viernes 5 de junio también sea considerado feriado nacional.

La medida implica la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el Estado Plurinacional de Bolivia durante ambas fechas.

¿A quiénes alcanza la disposición?

El instructivo tiene carácter obligatorio para instituciones públicas, empresas privadas y trabajadores en todo el país, conforme a lo establecido en la normativa laboral vigente.

El Ministerio de Trabajo señaló que la determinación debe cumplirse en el marco del artículo 48 de la Constitución Política del Estado, que protege los derechos laborales.

Con esta disposición, los bolivianos contarán con dos jornadas consecutivas de feriado nacional, generando un descanso prolongado en gran parte del territorio nacional.

Lo que debes saber

Jueves 4 de junio: Feriado nacional por Corpus Christi.

Viernes 5 de junio: Feriado nacional excepcional.

Alcance: Sectores público y privado.

Cobertura: Todo el territorio boliviano.

Normativa: Decretos Supremos N.º 2750 y N.º 5521.

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