¿Subió o bajó? Así cotiza el dólar paralelo en Bolivia este 2 de junio

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este martes 2 de junio una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,93 para la compra y Bs 9,90 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior. El lunes, la misma plataforma reportaba Bs 9,91 para la compra y 9,90 para la venta.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,86 para la compra y Bs 10,07 para la venta, lo que permite observar una cifra con cambios mínimos a comparación de la pasada jornada frente al mercado informal.

En el detalle comparativo, el dólar paralelo se encuentra con una diferencia de 0,7 para la compra y 0,16 para la venta.

Este comportamiento evidencia un movimiento un poco perceptible en las cifras percibidas comparado con fechas anteriores en la cotización, pese a que el mercado paralelo continúa operando fuera del sistema financiero regulado. No obstante, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

La evolución de la divisa en ambos mercados sigue siendo observada de cerca, especialmente por su impacto en precios, importaciones y expectativas económicas en el país.

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