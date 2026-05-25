Atención: estas son las zonas con movilizaciones y cortes de vías en La Paz

Desde las primeras horas del lunes se instalaron concentraciones y marchas que podrían generar cortes de vías y congestionamiento vehicular en puntos estratégicos.
25/05/2026 8:03
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La jornada de este 25 de mayo inició con una alerta por movilizaciones y posibles cortes de vías en distintos puntos de La Paz y El Alto. De acuerdo con el reporte actualizado a las 06:00, se prevén al menos diez puntos de concentración de diferentes sectores sociales y organizaciones, situación que podría generar congestionamientos y restricciones al tránsito vehicular.
Sectores movilizados
Entre las primeras movilizaciones anunciadas figura la concentración de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana en el centro paceño, programada para las 14:30. También se reportó la movilización de la Federación de Trabajadores de Educación Rural desde las 08:00 en el mismo sector.
En El Alto, las actividades comenzaron desde las primeras horas de la mañana. En el sector Extranca Senkata, la Fejuve del Distrito 8 anunció una marcha desde las 06:00, mientras que en el Multifuncional de la Ceja se programaron concentraciones de trabajadores campesinos “Tupak Katari”, organizaciones originarias “SIMACO”, comerciantes minoristas y vivanderos del sur, además de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”.
Asimismo, se anunciaron concentraciones de juntas vecinales del Distrito 5 en la Ceja de El Alto y del transporte interprovincial en la avenida Panorámica, Teleférico Rojo, desde las 08:00.
Urbe paceña con marchas
Otro de los puntos identificados es la plaza Humboldt, donde se previó una concentración de sectores autoconvocados de la comunidad “UNI” desde las 07:00.
El reporte policial también advierte restricciones en la plaza Murillo, señalando que el sector permanece sin acceso debido al cierre de vías.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y prever retrasos en sus desplazamientos para evitar contratiempos durante la jornada.
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