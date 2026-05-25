Atención: estas son las zonas con movilizaciones y cortes de vías en La Paz

La jornada de este 25 de mayo inició con una alerta por movilizaciones y posibles cortes de vías en distintos puntos de La Paz y El Alto. De acuerdo con el reporte actualizado a las 06:00, se prevén al menos diez puntos de concentración de diferentes sectores sociales y organizaciones, situación que podría generar congestionamientos y restricciones al tránsito vehicular.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Sectores movilizados

Entre las primeras movilizaciones anunciadas figura la concentración de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana en el centro paceño, programada para las 14:30. También se reportó la movilización de la Federación de Trabajadores de Educación Rural desde las 08:00 en el mismo sector.

En El Alto, las actividades comenzaron desde las primeras horas de la mañana. En el sector Extranca Senkata, la Fejuve del Distrito 8 anunció una marcha desde las 06:00, mientras que en el Multifuncional de la Ceja se programaron concentraciones de trabajadores campesinos “Tupak Katari”, organizaciones originarias “SIMACO”, comerciantes minoristas y vivanderos del sur, además de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Asimismo, se anunciaron concentraciones de juntas vecinales del Distrito 5 en la Ceja de El Alto y del transporte interprovincial en la avenida Panorámica, Teleférico Rojo, desde las 08:00.

Urbe paceña con marchas

Otro de los puntos identificados es la plaza Humboldt, donde se previó una concentración de sectores autoconvocados de la comunidad “UNI” desde las 07:00.

El reporte policial también advierte restricciones en la plaza Murillo, señalando que el sector permanece sin acceso debido al cierre de vías.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y prever retrasos en sus desplazamientos para evitar contratiempos durante la jornada.

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