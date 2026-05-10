Mapa de Transitabilidad: ABC reporta 18 puntos de bloqueo en La Paz, Oruro y Beni este domingo

Los puntos de bloqueo hasta este domingo 10 de mayo suman 18 en tres departamentos del país, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), llevado adelante por transportistas y sectores sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos con interrupciones en sectores como Huayrapata, Turco Cala, San Pedro, Tranca Sapecho, Remedios, cruce a Luribay, Botijlaca, Puente Achuma, Viacha, Río Seco, Chitia, Panduro y Achiri.

En Oruro se reportó un punto de bloqueo en el sector Cañaviri, mientras que en Beni las interrupciones se registran en cercanías del Puente San Lorenzo, la zona El Palmar, Puente Yucumo y Puente Tacuaral.

Levantan bloqueo en Caranavi

El Gobierno nacional y dirigentes del transporte y sectores sociales acordaron el levantamiento de los bloqueos instalados en la zona de Caranavi luego de sostener una reunión donde las autoridades se comprometieron a atender sus demandas sobre el combustible y el mantenimiento de carreteras.

En la reunión, encabezada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también se comprometió a destinar recursos para la construcción de un tramo carretero Santa Bárbara-Caranavi.

La ABC recomienda a la población consultar el mapa de transitabilidad actualizado en su sitio oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo

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