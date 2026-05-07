Si vas a circular por La Paz, revisa los cortes de vías por movilizaciones de hoy

La ciudad de La Paz amaneció este jueves 7 de mayo con múltiples movilizaciones, vigilias y bloqueos instalados por diferentes sectores sociales, situación que genera restricciones vehiculares y posibles congestionamientos en distintos puntos de la sede de gobierno.

De acuerdo con un reporte actualizado de la Policía Boliviana, al menos cinco sectores mantienen medidas de presión en áreas estratégicas de la ciudad y carreteras del departamento, por lo que se recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos.

¿Qué sectores sociales se movilizan?

Uno de los puntos de movilización se concentra en el centro paceño, donde la Central Obrera Boliviana (COB) desarrolla protestas y desplazamientos relacionados con sus demandas laborales y salariales.

Asimismo, en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio de Trabajo, la Confederación de Trabajadores Fabriles instaló una vigilia y se declaró en estado de emergencia en respaldo a dirigentes aprehendidos en las últimas horas.

Otro de los sectores movilizados corresponde a la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupak Katari y Bartolina Sisa, que mantiene bloqueos de caminos y carreteras en distintos puntos del departamento paceño.

En paralelo, el Magisterio Rural realiza marchas y movilizaciones en el centro de La Paz, mientras representantes de Beni y Pando instalaron una vigilia y estado de emergencia en inmediaciones de la Cámara de Diputados.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vías y planificar sus desplazamientos con anticipación debido a los cortes y restricciones registradas durante la jornada.

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