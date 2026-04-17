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Cierre de carril en la Costanera desata caos vehicular en La Paz

Los trabajos de reparación en la avenida Costanera provocaron largas filas y congestionamiento en la zona de Obrajes. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/04/2026 14:23

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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Un intenso congestionamiento vehicular se registra la tarde de este viernes en la calle 16 de Obrajes, en la ciudad de La Paz, debido al cierre del carril de subida de la avenida Costanera por trabajos de reparación.

En el lugar se observa una alta afluencia de vehículos que intentan circular hacia distintos sectores de la ciudad, generando largas filas y dificultades en el tránsito.

La situación se ve agravada por la falta de personal de Tránsito que regule el flujo vehicular, ya que únicamente se encuentra la Guardia Municipal de Transporte, cuya presencia resulta insuficiente ante la magnitud del congestionamiento.

El cierre de la vía se realiza desde las 08:30 hasta la medianoche, como parte de trabajos encarados por la Alcaldía en un tramo de la Costanera, lo que ha obligado a los conductores a buscar rutas alternas.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, ya que tanto la avenida Costanera como vías cercanas, incluyendo el sector de la Kantutani, se encuentran prácticamente intransitables.

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