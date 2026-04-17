Viralizan robo de una billetera y una mujer de la tercera edad la devuelve horas después

Un hecho que generó repercusión en redes sociales se registró en una salteñería ubicada en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer de la tercera edad sustrae una billetera.

En las imágenes se observa cómo la mujer, que se encontraba como clienta en el lugar, aprovecha un descuido para tomar la billetera de otra cliente y guardarla dentro de una bolsa que previamente había solicitado para su compra.

“En cuestión de segundos la mujer sustrae la cartera y la mete en una bolsa para luego retirarse del lugar”, relata la publicación difundida por la víctima.

Lo que más llamó la atención fue que tanto la víctima como la mujer involucrada se encontraban en el mismo establecimiento como clientas, lo que generó sorpresa entre los usuarios en redes sociales.

El video fue compartido ampliamente en plataformas digitales, lo que permitió identificar la situación y generar presión social.

Horas más tarde, la propia víctima informó a través de su cuenta de Facebook que la billetera le fue devuelta, agradeciendo tanto a la mujer que la retornó como a las personas que ayudaron a difundir el caso.

“Gracias a todos los que compartieron, ya me devolvieron mi cartera”, escribió.

Este caso vuelve a evidenciar el impacto de las redes sociales en la resolución de este tipo de hechos, donde la exposición pública puede influir en que los involucrados recapaciten y restituyan lo sustraído.

Hasta el momento no se informó si el caso derivará en una denuncia formal ante las autoridades.

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